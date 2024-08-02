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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı

        En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:08
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        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
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        En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

        SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

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