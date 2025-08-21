Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Shakhtar Donetsk: 1 - Servette: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 1 - Servette: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Servette'yle 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Servette'nin ev sahipliğinde oynanacak.

        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 23:18 Güncelleme: 21.08.2025 - 23:18
        Arda Turan'lı Shakhtar berabere kaldı!
        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Servette'yle karşılaştı.

        Polonya'daki Stadion Miejski'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

        Servette'i öne geçiren golü 8. dakikada Lamine Fomba kaydetti.

        Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar adına beraberlik golünü 73. dakikada Valeriy Bondar kaydetti.

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve'de oynanacak.

