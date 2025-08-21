Shakhtar Donetsk: 1 - Servette: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Servette'yle 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Servette'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Polonya'daki Stadion Miejski'de oynanan maç 1-1 sona erdi.
Servette'i öne geçiren golü 8. dakikada Lamine Fomba kaydetti.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar adına beraberlik golünü 73. dakikada Valeriy Bondar kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve'de oynanacak.