Shakhtar Donetsk: 6 - Ilves Tampere: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Ilves Tampere'yi 6-0 mağlup etti. Arda Turan'ın öğrencileri ile Ilves Tampere arasındaki rövanş karşılaşması 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Ilves Tampere'yle karşılaştı.
Slovenya'nın Stadion Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Arda Turan'ın öğrencileri oldu.
26’ıncı dakikada Santana ile 1-0 öne geçen Shakhtar, 43’üncü dakikada Elias'ın kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.
48’inci dakikada Santana kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
74’üncü dakikada Kevin ile durumu 4-0'a getiren Ukrayna temsilcisi 88’inci dakikada Pedrinho'nun attığı golle skoru 5-0 yaptı.
Shakhtar 89’uncu dakikada Newerton'un attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-0.
Bu turun rövanş maçı 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve turu geçen takım Beşiktaş ile rakip olacak.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan): 1-0
Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya): 0-0
Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova): 4-0
Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves (Finlandiya): 6-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç): 0-1
Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan): 1-0
Müsabakaların rövanşı, 17 Temmuz'da yapılacak.