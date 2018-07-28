Shakhtar Donetsk - Arsenal Kyiv maçı ne zaman?

Shakhtar Donetsk ve Arsenal Kyiv, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arsenal Kyiv, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 534. İddaa'da Shakhtar Donetsk kazanır 1.50, berabere biter 3.75, Arsenal Kyiv kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhtar Donetsk son hafta oynanan Arsenal Kyiv maçında 7-0 kazandı.

Arsenal Kyiv ise Shakhtar Donetsk karşılaşmasında 7-0 yenildi.

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