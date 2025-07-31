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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan: Beşiktaş'la umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız - Futbol Haberleri

        Arda Turan: Beşiktaş'la umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız

        UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı iki maçta da mağlup ederek saf dışı bırakan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a Konferans Ligi'nde başarılar dileyen Arda Turan, "Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:59
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        "Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız"
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        UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OLACAKTIR"

        Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip." değerlendirmesinde bulundu.

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