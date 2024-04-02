Shakira: Ben ve oğullarım Barbie'den nefret ettik

Emekli futbolcu Gerard Pique ile 2022'ye kadar süren birlikteliğinden 11 yaşında Milan ve 9 yaşında Sasha adında iki oğlu olan Shakira, geçen yılın en çok ses getiren filmi olarak sinema tarihine geçen 'Barbie' filmine yönelik sert eleştirileriyle gündemde. Oğullarının 'Barbie' filminden nefret ettiğini söyleyen Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı film için "Güçten düşürücü" yorumunu yaptı.

"OĞULLARIMIN GÜÇLÜ HİSSETMELERİNİ İSTİYORUM" REKLAM 47 yaşındaki Grammy ödüllü Shakira; "Oğullarım, filmin güçten düşürücü olduğunu hissediyor. Ben de bir dereceye kadar katılıyorum. İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Onların kadınlara saygı duyarken aynı zamanda güçlü hissetmelerini de istiyorum" dedi.

Yeni albümü Las Mujeres Ya No Lloran'ı (Kadınlar Artık Ağlamıyor) geçen hafta çıkaran Kolombiyalı pop yıldızı, verdiği röportajda Greta Gerwig'in hasılat rekorları kıran filmine dair görüşlerini açıklarken; "Popüler kültürün, erkeklerin erkek olma ve koruma olanaklarını ellerinden almadan kadınları güçlendirmeye çalışmasını seviyorum" ifadesini kullandı.

"ERKEKLERLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ" "Kadınlara özümüzü kaybetmeden, kadınlığımızı yitirmeden her şeyi yapabileceğimize dair tüm araçları ve güveni vermeye inanıyorum" diyen Shakira; "Bence erkeklerin toplumda bir amacı var ve kadınların da başka bir amacı var. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılık kaybedilmemeli" diye konuştu. REKLAM