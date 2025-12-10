Habertürk
        Shakira, oğullarıyla sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Shakira, oğullarıyla sahneye çıktı

        Shakira, Buenos Aires konserinde oğulları Milan ve Sasha'yı sahneye çıkararak 'Acrostico' şarkısını ilk kez canlı söyledi. Ünlü şarkıcı, bu anı; "Sonsuza kadar unutmayacağım" diyerek paylaştı

        Giriş: 10.12.2025 - 21:34 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:47
        Oğullarıyla sahneye çıktı
        Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Jose Amalfitani Stadyumu’nda gerçekleşen ve 45 bin kişinin izlediği 'Las Mujeres Ya No Lloran' dünya turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.

        Konser sırasında bir sürprize imza atan Shakira, oğulları Milan ve Sashayı sahneye davet ederek 'Acrostico' şarkısını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi.

        Ünlü şarkıcı, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Shakira, paylaştığı gönderiye şu notu düştü; "Buenos Aires, bize sonsuza kadar sürecek olan bu an için teşekkürler. Çocuklarımla şarkı söylemek ve içlerindeki müziği ortaya çıkarmalarını izlemek büyüleyiciydi. Tüm ailelerin şarkı söylemesini ve birbirine sarılmasını görmek harikaydı."

        Shakira, Haziran 2022’de ihanet iddialarının gündeme gelmesinin ardından Barcelona’nın eski yıldızı Gerard Piqué ile 11 yıllık ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu. Çiftin bu birliktelikten dünyaya gelen iki oğulları Milan ve Sasha bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram

