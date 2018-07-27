Shamrock - Sligo Rovers karşılaşma önü

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shamrock, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Shamrock 40 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sligo Rovers 26 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Shamrock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 242 kodlu maçı oynayanlar; Shamrock galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Sligo Rovers galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Shamrock son hafta oynanan Waterford United maçında 0-1 kazandı.

Sligo Rovers ise Bohemians karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Shamrock, 32 gol attı ve 10 gol yedi.

Sligo Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sligo Rovers, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ