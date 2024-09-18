Shaquille O'Neal samimi pozdan sonra yeni sevgili iddiasını yalanladı

Shaunie Henderson'dan 2011'de boşanan NBA'in eski yıldızlarından Shaquille O'Neal'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Hayranları, O'Neal'in, sosyal medya fenomeni Maria Ozuna Teachey ile aşk yaşadığını düşünüyor. Onları bu düşünceye sevk eden ise Teachey'in 200 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf oldu.

Teachey, takipçilerinden, fotoğrafta onunla birlikte poz veren kişinin kim olduğunu tahmin etmelerini istedi.

Fotoğrafta 2,15 metrelik O'Neal, Teachey'nin arkasında duruyor ve ellerini göğsünün üstünde tutuyor. O'Neal olduğu çok net anlaşılan ancak fotoğrafta yüzü görülmeyen kişi için Teachey; "Bu kimin ayakları tahmin edebilir misiniz?" diye yazdı.