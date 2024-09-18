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        Haberler Dünyadan Shaquille O'Neal samimi pozdan sonra yeni sevgili iddiasını yalanladı - Magazin haberleri

        Shaquille O'Neal samimi pozdan sonra yeni sevgili iddiasını yalanladı

        NBA'in efsanevi yıldızlarından Shaquille O'Neal, sosyal medya fenomeniyle verdiği samimi pozdan sonra 'yeni sevgili' iddialarına yanıt verdi: Kadınımın kim olduğunu hepinize söyleyeceğim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:19
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        Shaunie Henderson'dan 2011'de boşanan NBA'in eski yıldızlarından Shaquille O'Neal'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Hayranları, O'Neal'in, sosyal medya fenomeni Maria Ozuna Teachey ile aşk yaşadığını düşünüyor. Onları bu düşünceye sevk eden ise Teachey'in 200 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf oldu.

        Teachey, takipçilerinden, fotoğrafta onunla birlikte poz veren kişinin kim olduğunu tahmin etmelerini istedi.

        Fotoğrafta 2,15 metrelik O'Neal, Teachey'nin arkasında duruyor ve ellerini göğsünün üstünde tutuyor. O'Neal olduğu çok net anlaşılan ancak fotoğrafta yüzü görülmeyen kişi için Teachey; "Bu kimin ayakları tahmin edebilir misiniz?" diye yazdı.

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        O'Neal Teachey, fotoğrafı Instagram sayfasından kaldırdı, ancak fotoğraf Facebook sayfasında kaldı. NBA takipçileri, fotoğraftaki kişinin 52 yaşındaki Shaquille O'Neal olduğundan şüphe etmedi. Fotoğrafla ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Pek çok kullanıcı, "Shaq ve yeni kız arkadaşı" yorumu yaparken; bir kişinin, "Shaq onu göremediğimizi sanıyor" diye yazdı.

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        BENZER FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

        Milyonlarca defa görüntülenen fotoğrafın paylaşılmasından sonra O'Neal Teachey, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğu iddiasını reddetti.

        O'Neal ayrıca Tachey ile aynı pozu verdiği farklı kadınlarla fotoğraflarını paylaşarak, "Bu da benim kız arkadaşım mı? İnanın bana, kadınımın kim olduğunu hepinize söyleyeceğim ve bu arada kadınımın adım Shaqirah" diye yazdı.

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        PEDİKÜR İTİRAFI

        O'Neal Teachey'nin ayakları, bu yılın başında pedikür için dört haneli meblağlar harcadığını açıklamasının ardından viral olmuştu.

        Basketbol kariyeri boyunca şiddetli eziyet çeken ayak parmaklarına pedikür yaptırdığını anlatan eski NBA yıldızı, "Her defasında yaklaşık bin dolar veriyorum. Çünkü ayaklarımın koktuğunu, çirkin olduklarını biliyorum ve onları boyamayı seviyorum. Ayak parmaklarımın güzel görünmesini istiyorum" demişti.

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        "BEN OLSAM BEN DE KENDİME AŞIK OLMAZDIM"

        O’Neal Teachey, geçtiğimiz aylarda eski eşi Shaunie Henderson'ın yazdığı kitaptaki itirafıyla ve o itirafa verdiği yanıtla da gündeme gelmişti. 49 yaşındaki Henderson, 'Yenilmez: Kuralları Değiştirmek ve Kendi Şartlarımla Kazanmak' (Undefeated: Changing the Rules and Winning on My Own Terms) adlı kitabında, Shaquille O’Neal'a hiç aşık olmadığı itirafında bulunmuştu. Basketbol yıldızı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine yanıt vermiş ve "Anlıyorum, ben olsam ben de kendime aşık olmazdım. En iyi dileklerimle. Sevgiler, Shaq" mesajını yazmıştı.

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        Shaquille O’Neal ile Shaunie Henderson, 2002'de evlenmiş, 2011'de boşanmıştı. Dokuz yıl evli kalan çiftin iki kız ve iki erkek olmak üzere dört çocuğu var. O’Neal'ın eski eşinden Taahirah adında bir kızı, Henderson'ın da önceki evliliğinden Myles adında bir oğlu bulunuyor.

        #Shaquille Oneal
        #NBA
        #Basketbol
        #sevgili
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