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        Haberler Magazin Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü' itirafı: Arabama tırmandılar - Magazin haberleri

        Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü' itirafı: Arabama tırmandılar

        Sharon Stone, kendisine ün kazandıran 'Temel İçgüdü' filmiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu: Kırmızı ışıkta arabama tırmandılar

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 12:24
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        1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı karakterle bir döneme damgasını vuran Sharon Stone, filminin vizyona girdiği ilk günlerde yaşadıklarını anlattı.

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        65 yaşındaki Sharon Stone, Michael Douglas ile başrollerini paylaştığı 'Temel İçgüdü' filmini kendisini bir seks sembolüne dönüştürdüğünü söyledi.

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        Sharon Stone, film vizyona girdikten sonra neler yaşadığını anlattı.

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        ARABASININ ÜZERİNE TIRMANMIŞLAR

        Sharon Stone, "Trafik ışığında durdum. Herkes arabamın üzerine tırmandı. Yeşil ışık yandı. Arabalar, korna çalmaya başladı. İnsanlar tepesindeyken araba kullanmak yasal mı bilmiyordum" dedi. Chris Wallace bu anıya şaşırıp "Sharon bu hikâye mi yoksa gerçek mi?" diye sordu.

        Anlattıklarının gerçek olduğunu belirten Sharon Stone, "İnsanlar kornaya basıyordu. Arabayı kullanırsam ve birileri yaralanırsa tutuklanır mıyım diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

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        "KIYAFETLERİMİ, SAÇLARIMI ÇEKİŞTİRDİLER"

        Hayranlarının giderek agresif hale geldiğini, arabasının tamponlarına ve camlarına zarar verdiğini söyleyen Sharon Stone, hayranlarının kıyafetlerini ve saçlarını çekiştirdiğini de sözlerine ekledi.

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        FİLMDEN NE KADAR KAZANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

        Öte yandan Sharon Stone, geçtiğimiz aylarda 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı rol karşılığında ödenen ücreti açıklamıştı. Stone, başroldeki bir diğer isim olan Michael Douglas'tan 13.5 milyon dolar daha az aldığını söylemişti.

        Sharon Stone, "Michael Douglas 14 milyon dolar kazandı. Ben yeniydim ve o çok büyük bir yıldızdı" diye konuşmuştu.

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        Sharon Stone, büyük sükse yapan filmden sadece 500 bin dolar kazandığını söylemişti. Ayrıca Stone, endüstride kadınların konumlarıyla ilgili gözlemlerini de aktarmıştı: Kadınların neler yapabileceğini daha çok düşünmeliyiz. Eskiden sete gittiğimde seks sahneleri çekilirken 300 erkek olurdu.

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        'TEMEL İÇGÜDÜ' HAKKINDA

        'Temel İçgüdü', (Basic Instinct) 1992'de vizyona girdi. Michael Douglas ile Sharon Stone'un baş rollerini paylaştığı filmde, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan 'Nick Curran' ile o cinayetin şüphelilerinden 'Catherine Trammel'ın öyküsü anlattı.

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        Yazar olan 'Nick Trammel', bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe 'Catherine Trammel', Nick Curran'ı etkisi altına alır.

        Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, Shutterstock, Avalon

        #sharon stone
        #Basic Instinct
        #temel içgüdü
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