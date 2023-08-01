Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü' itirafı: Arabama tırmandılar

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ARABASININ ÜZERİNE TIRMANMIŞLAR

Sharon Stone, "Trafik ışığında durdum. Herkes arabamın üzerine tırmandı. Yeşil ışık yandı. Arabalar, korna çalmaya başladı. İnsanlar tepesindeyken araba kullanmak yasal mı bilmiyordum" dedi. Chris Wallace bu anıya şaşırıp "Sharon bu hikâye mi yoksa gerçek mi?" diye sordu.

Anlattıklarının gerçek olduğunu belirten Sharon Stone, "İnsanlar kornaya basıyordu. Arabayı kullanırsam ve birileri yaralanırsa tutuklanır mıyım diye düşündüm" ifadelerini kullandı.