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Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim

1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran Sharon Stone, 30 yıl sonra bir itirafta bulundu. Stone, filmdeki erotik sahnelerden dolayı oğlunun velayetini kaybettiğini açıkladı

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  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    1992 yapımı 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sharon Stone (64), kendisine ün kazandıran projeyle ilgili açıklamada bulundu. 
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    'Temel İçgüdü' filmindeki erotik sahneleri hakkında konuşan Sharon Stone, 30 yıl sonra bir itirafta bulundu. Filmde 'Catherine Tramell' karakterine hayat veren ABD'li oyuncu, bu rolün özel hayatını kötü etkilediğini ve oğlunun velayetini kaybetmesine yol açtığını anlattı.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "BU, SİSTEM TARAFINDAN UĞRADIĞIM BİR ÇEŞİT TACİZDİ"

    Sharon Stone, "Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" şeklinde açıklamada bulundu. 
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    'Temel İçgüdü' filmi gösterildiği dönemde cinsellik ve cinsel şiddet tasvirleri ile aynı cinsiyetten ilişkileri ele alış biçimiyle tartışmalara yol açmıştı. Film, özellikle Sharon Stone'un sorgu sahnesiyle akıllarda yer edinmiş, sahnenin 'Simpsonlar' dahil onlarca parodisi yapılmıştı.

    Film, 1992'de 350 milyon dolarlık hasılat elde ederek o yıla kadar tüm zamanların yüksek gişeye ulaşan dördüncü filmi olmuştu.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "BENİ SANİYENİN 16'DA 1'i KADAR BİR SÜRE ÇIPLAK GÖRDÜNÜZ"

    Sharon Stone, verdiği röportajda o zamanlar rolün çok tartışmalı olduğunu, ancak günümüzde cinselliğin sinema ve televizyondaki tasvirlerine kıyasla neredeyse masum kaldığını söyledi. Sharon Stone, "İnsanlar artık normal televizyonda çıplak dolaşıyorlar ve belki beni saniyenin 16'da 1'i kadar bir süre çıplak gördünüz ve çocuğumun velayetini kaybettim" ifadelerini kullandı.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "KALBİMİ KIRDI"

    Laird Vonne, Roan Joseph ve Quinn Kelly adında üç çocuğu bulunan Sharon Stone, oğlunun velayetini kaybetmenin kalbini kırdığını söyledi.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "DEĞİŞİM ANINI YAKALADI"

    Sharon, Stone 2019'da Allure Dergisi'ne verdiği röportajda da 'Temel İçgüdü' filmi hakkında konuşmuş, "Temel İçgüdü'nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladı" demişti.

    Sharon Stone ayrıca, "Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağına şüpheliyim" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    İTİRAF ETTİ

    Sharon Stone, daha önce katıldığı bir programda anılarını kaleme aldığı 'The Beauty of Living Twice' kitabını tanıtmıştı. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Stone, 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filminin kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söylemişti. 
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "ÇOK AZ PARA KAZANDIM"

    Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini dile getiren Sharon Stone, şu ifadeleri kullanmıştı: 'Temel İçgüdü' için para almadım. Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım. Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim.

    Sharon Stone, her ne kadar filmden ne kadar ücret aldığını tam olarak açıklamasa da oyuncuya yıllar içinde 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 280 bin TL) ödendiği bildirilmişti.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "30 KİŞİ SİZE DOĞRU KOŞAR VE..."

    Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' vizyona girdiğinde hayatının nasıl değiştiğini ise şu sözlerle anlatmıştı: Günlerden cumadır ve her zamanki sizsinizdir... Ancak salı geldiğinde The Beatles'a dönüşmüşsünüzdür. Bir sürü kişi arabanıza çıkmaya başlar. Sokakta yürümeye çalıştığınızda aniden alışveriş yapan 30 kişi size doğru koşar ve yakalamaya çalışır.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "BANA BASKI YAPTI"

    Kitabında, çalıştığı bazı yapımcılara ve rol arkadaşlarına, özellikle de 'Temel İçgüdü' filmindeki partneri Michael Douglas'a övgüler yağdıran Sharon Stone, sektörde karşılaştığı cinsel taciz vakalarına da değinmişti.

    Sharon Stone, ismini vermediği bir yapımcının, filmde partnerini canlandıran rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını yazmıştı. Stone, yapımcının bu isteğini ise ekranda 'kimyalarının uyumlu görünmesini' istediğini söyleyerek gerekçelendirdiğini dile getirmişti.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "REDDEDİNCE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇTİLER"

    Bu isteği reddettiğini belirten Sharon Stone, bu teklifin ne ilk ne de son olduğunu, başka birçok yapımcının kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini aktarmıştı.

    Sharon Stone ayrıca, başka bir yönetmenin de kendisine yakınlaşmak istediğini, reddedince ise kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini yazdı. Stone, bu kişiyi ayrıca '#MeToo adayı' olarak nitelendirmişti. Yıldız isim, kendisine şöhreti getiren 'Temel İçgüdü' filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını da anlatmıştı.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    "TOKAT ATTIM"

    Sharon Stone, kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyordu: Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm. Filmde kendi özel bölgemi gördüğümde, bana 'Biz hiçbir şey göremiyoruz' diye karşılık verdiler. Paul'e bir tokat attım ve orayı terk edip arabama bindim, avukatım Marty Singer’ı aradım.

    Sharon Stone, 2017’de de bu iddiasını gündeme getirmişti. Filmin yönetmeni Paul Verhoeven, "Sharon yalan söylüyor!" diyerek iddiaları reddetmişti. Yönetmen, "İç çamaşırını çıkarmasını ve kameranın orayı işaret etmesini istersen her oyuncu ne görüleceğini bilir" demişti.
  • Sharon Stone: Erotik sahnelerden dolayı oğlumun velayetini kaybettim - Magazin

    'TEMEL İÇGÜDÜ' HAKKINDA

    'Temel İçgüdü', (Basic Instinct) 1992'de vizyona girdi. Michael Douglas ile Sharon Stone'un başrollerini paylaştığı filmde, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü anlatılıyor.

    Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

    Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, Splash News

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