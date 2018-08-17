Sheffield United - Norwich City maçı heyecanı

Sheffield United ve Norwich City, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 3 puanlı Sheffield United 12. sırada bulunuyor, Norwich City 1 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Sheffield United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Norwich City, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 295 kodlu maçı oynayanlar; Sheffield United galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Norwich City galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sheffield United son haftadaki Fulham müsabasında 4-5 yenildi.

Norwich City ise Nottingham Forest maçında 1-0 yenildi.

Sheffield United, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Norwich City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Norwich City, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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