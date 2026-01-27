Çin merkezli giyim odaklı e-ticaret platformu Shein, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle satışların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Shein’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönüş için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldık. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, kullanıcıların müşteri hizmetleri üzerinden destek alabileceği belirtildi.

Shein, sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:

“Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz"