        Shein, Türkiye'de satışlarını geçici olarak durdurdu... Satışlara ne zaman başlayacak?

        Shein, Türkiye'de satışlarını geçici olarak durdurdu

        Çin merkezli giyim odaklı e-ticaret platformu Shein, Türkiye'deki operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, kullanıcıların müşteri hizmetleri üzerinden destek alabileceği belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 07:36 Güncelleme: 27.01.2026 - 07:42
        Shein, Türkiye'de satışlarını durdurdu
        Çin merkezli giyim odaklı e-ticaret platformu Shein, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle satışların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

        Shein’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönüş için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldık. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, kullanıcıların müşteri hizmetleri üzerinden destek alabileceği belirtildi.

        Shein, sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:

        “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz"

        Shein'in aldığı kararın arkasında, Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve 6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme yer alıyor. Düzenlemeye göre, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 Euro altı ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü sona eriyor. Kısacası Çinli ve diğer yabancı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin tamamı vergiye tabi tutuldu.

