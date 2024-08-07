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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Shell’den Paralimpik sporculara destek filmi - İş-Yaşam Haberleri

        Shell’den Paralimpik sporculara destek filmi

        Engelli sporlarını ve para sporcuları konu aldığı filminde Shell Türkiye, engelsiz yaşamda "Bir Kişi Daha" diyerek hayal etmenin, inanmanın ve örnek olmanın önemini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:39
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        Shell'den Paralimpik sporculara destek filmi
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        Türkiye’de engelsiz yaşam ve paralimpik konularında sosyal yatırım programları yürüten Shell Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde hazırladığı filmiyle, engelli bireylerin ve para sporcuların ilham veren hikayelerine odaklandı.

        Geçen yıl Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) sponsoru olan ve bu işbirliğini resmi taraftarlık olarak benimseyen Shell Türkiye, son filmiyle engelsiz yaşamda “Bir Kişi Daha” demenin, hayal etmenin, inanmanın ve örnek olmanın önemini vurguladı.

        Shell Türkiye “10 milyonu aşkın engelli bireyin, onlara inanan herkesin ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin resmi taraftarı” olarak, engelli bireylerin hayata katılımları ve hayata katıldıkları ölçüde kendilerini gerçekleştirebilecekleri bilinciyle onlara destek olmayı amaçladı.

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        Firmadan yapılan açıklamaya göre sporun toplumsal dönüşümdeki gücünü de vurgulayan filmde, sporcuların “Yapabilirim” diyerek zorlukları nasıl aştıkları ve yarattıkları etkiyi ekranlara yansıtan Shell Türkiye, eklenen her bir kişi ile çoğaldıkça güçlenmenin altını çizdi. Shell Türkiye bu gücü daha görünür kılarak, daha geniş kitlelere ulaştırıp milyonlarca engelli bireyi ve onların yakınlarını cesaretlendirmeyi hedefledi.

        Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı filme yönelik şunları kaydetti:

        “Sporun tüm insanlar üzerindeki iyileştirici gücü muazzam. Bu kapsamda, paralimpik oyunlarında yaşanan rekabetteki çekicilik ve verdiği ‘ben de yapabilirim’ duygusu; engelinden dolayı sosyalleşmekten uzaklaşan ya da içine kapanan insanların hedefler koymaları ve hikayelerine mutluluk katmaları için ilham verici.

        Shell’de hedeflere gerçekten inanır, hep birlikte o hedeflere yürürüz. Paralimpik oyunlarının bu ilham verici etkisi, bizim de toplumsal yatırımlarımızda koyacağımız yeni hedeflerde yol gösterici oldu. İstasyonlarımızda engelsiz hizmet alanları oluşturmaktan, topladığımız kapakları tekerlekli sandalyeye çevirmeye, deli2go ürünlerimizin gelirinin bir kısmını Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlamaya kadar bir çok toplumsal yatırımı devreye aldık, sektörümüze örnek olduk. Artık engelsiz yaşamda altyapıyı eşitlik çerçevesinde oluşturmanın ötesine geçerek, fark yaratmaya devam edecektik.

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        Bu yolda en büyük adımı geçen sene 100. Yılımızda, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yaptığımız sponsorlukla attık ve para sporculara destek olmaya başladık. Hikayelerine destek olduğumuz bir çok örnekte gördük ki, yapabilirim diyerek yola çıkmanın, başarmanın, böylece bir başkasına da ilham olup harekete geçmesine neden olmanın yarattığı duygu çok büyük.

        Tanık olduğumuz bu yoğun duygu, koyduğumuz hedefin doğruluğunu bize gösterdiği gibi, biz de bu duyguyu en güzel şekilde sizlerle paylaşmayı istedik. Böylece ortaya bu film çıktı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Umarız bu film nice insanın “bir kişi daha” demesine ilham olur.”

        Shell Türkiye, Paris’te düzenlenecek olan Paralimpik Oyunlar’da sporculara tam destek vererek, spora enerji katmaya ve bu gücü toplumsal faydaya dönüştürmeye devam edecek.

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        Şirket geçen yıl TMPK ile imzaladığı sponsorluk anlaşması ile 1923 yılından bu yana Türkiye’nin gelişimine sunduğu katkıyı ve engelsiz yaşam ile spor alanında gelişimi destekleme taahhüdünü güçlendirdi.

        Shell Türkiye TMPK’nın paralimpik sporcuların Türkiye’yi başarıyla temsil etmesine öncülük etme ve toplumsal dönüşüme katkıda bulunma misyonuna destek vererek Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’nin temsil edilmesine, yeni başarıların kazanılmasına ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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