İspanyol ekibinin eski günlerindeki gibi çok güçlü bir kadroya sahip olmasa da Karim Benzema, Vinicius Junior ve Eden Hazard gibi isimlerle rakibini yenebilecek durumda olduğunu kaydeden Daily Mail, Sheriff'in iki golünü de kiralık oyuncularının attığına dikkati çekti.