Shiloh'nın soyadı kararından dolayı Brad Pitt çok üzgün
Angelina Jolie ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nın Pitt soyadını bırakma hamlesi Brad Pitt'i üzdü
Geçen hafta 18 yaşına giren Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Shiloh, tam da doğum günü olan 27 Mayıs'ta soyadından Pitt'i çıkarmak için mahkemeye başvurmuştu.
2016'da ayrılan ve 2019'da resmen boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, bundan böyle hayatına 'Shiloh Jolie-Pitt' yerine 'Shiloh Jolie' olarak devam etmek istiyor.
People Dergisi'ne konuşan bir kaynak, Shiloh'nın bu talebi karşısında Brad Pitt'in tepkisini anlattı.
Kaynak şunları söyledi: Shiloh'nın soyadını bırakması konusunun farkında ve üzgün. O doğduğunda yaşadığı sevinç kadar büyüğünü hissetmemişti. Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini hatırlatmak elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü.
Brad Pitt'in diğer kızları Zahara ve Vivienne de daha önce soyadlarından Pitt'i çıkarmışlardı. Ancak iki kızın soyadlarını resmi olarak değiştirip değiştirmedikleri bilinmiyor.
"ADIM ZAHARA JOLIE"
Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin Etiyopya'dan evlat edindiği 19 yaşındaki kızları Zahara, geçen yıl kasım ayında başladığı Spelman Üniversitesi'nde babasının adını kullanmamış, okul etkinliği kapsamında çekilen bir klipte "Adım Zahara Marley Jolie" sözleriyle dikkat çekmişti.
AFİŞTEN BABASININ SOYADINI ÇIKARDI
Çiftin biyolojik çocukları olan 15 yaşındaki ikizlerinden Vivienne, annesi Angelina Jolie'nin yapımcısı olduğu 'The Outsiders' adlı Broadway müzikalinde ona yardım etmiş, müzikalin afişinde sadece annesinin soyadını tercih etmişti.
ŞİDDET İDDİASI
Aralarında hâlâ Fransa'daki şarap bağları üzerinden çekişme yaşanan ve hukuki mücadele sürdüren Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ayrılığında, Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarının etkili olduğu öne sürülmüştü.
Büyük çocukları Pax (20) ve Maddox'un (22) babalarıyla aralarının iyi olmadığı, onunla görüşmedikleri zaman zaman dile getirildi. Hatta 2020 yılında Babalar Günü’nde Pax'in yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR PİSLİK"
Babasını, "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan.
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç biyolojik çocuğu var. Jolie, en büyük çocuğu Maddox'u henüz Brad Pitt'le ilişkiye başlamadan önce Kamboçya'dan evlat edindi, daha sonra Brad Pitt Maddox'u nüfusuna geçirdi. Çift daha sonra Zahara'yı Etiyopya'dan, Pax'i ise Vietnam'dan evlat edindi.