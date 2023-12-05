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        Haberler Televizyon SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla sezona damga vuruyor

        SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla sezona damga vuruyor

        Hikâyeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken, birbirinden özel yapımlar SHOW TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:19
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        SHOW TV sezona damga vuruyor
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        SHOW TV bu sezon da yine “Show var!” diyor. Hikâyeleri ve yıldız oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken birbirinden özel yapımlar SHOW TV’de izleyicilerle buluşuyor.

        İki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelesine izleyicileri ortak eden; Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde yer aldığı 'Ne Gemiler Yaktım' her pazartesi saat 20.00’den itibaren ekranlara yansıyacak.

        Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan, hem özgün senaryosu hem de dev oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi 'Aile' her salı saat 20.00’de,

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        Bir ailenin Adana’da başlayıp İstanbul’a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikâyesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktarmaya hazırlanan, başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan 'Sandık Kokusu' yarından itibaren her çarşamba saat 20.00’de yayınlanacak.

        Babasının intikamını almak isteyen Kara ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktaracak olan 'Arak' ise 21 Aralık’tan itibaren her perşembe saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

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        Reytinglere damgasını vuran fenomen dizi, 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de izleyicileri yeni heyecanlara sürüklüyor.

        Ve yıllardır kahkahanın değişmeyen adresi, 'Güldür Güldür Show' her cumartesi saat 20.00’de sizlerle.

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        #show tv
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