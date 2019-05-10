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Show TV ekranlarında Rubato zamanı!

İyi müziği ve usta müzisyenleri ekran başında görmeyi özleyenler için hasret sonunda bitiyor; Rubato Zamanı çok yakında Show TV’de başlıyor! Samimi sohbeti ve unutulmaz şarkılara yaptığı eşsiz yorumlarıyla Rubato, birbirinden ünlü konuklarıyla birlikte evlerinize konuk oluyor

Rubato - Show TV

Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atacak. Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelecek ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.

Rubato Zamanı çok yakında Show TV’de başlıyor!

İşte Rubato Zamanı’nın Tanıtımı:

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