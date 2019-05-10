Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atacak. Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelecek ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.

Rubato Zamanı çok yakında Show TV’de başlıyor!

İşte Rubato Zamanı’nın Tanıtımı: