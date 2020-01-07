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Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo'nun afişi yayınlandı

2020’nin en iddialı dizilerinden ‘Ramo’nun geri sayımında sona yaklaşıldı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Show TV’nin yeni dizisi Ramo, “14 Ocak Salı” günü seyirciyle buluşuyor. Dizinin merak edilen afişi yayınlandı

Murat Yıldırım
HABERTURK.COM

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor.

14 Ocak Salı akşamı seyirci ile ilk kez buluşacak dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

Hikayesi, kadrosu ve yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran ‘Ramo’ kendine has üslubuyla seyirciyi etkisi altına alacak.

Ramo 14 Ocak Salı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

 

 

 

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