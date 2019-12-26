Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği dizinin yayınlanan yeni tanıtımı dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

RAMO'DAN YENİ FRGAMAN

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular yer alıyor.

Ramo çok yakında Show TV’de!