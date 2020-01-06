Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun aksiyon ve duygusal sahnelerle örülü tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Ramo’nun heyecan dolu anları, Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Adaletin bu mu dünya?” şarkısı eşliğinde yayınlandı. Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği Ramo, merak uyandıran hikayesiyle ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo 14 Ocak Salı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!