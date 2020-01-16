"Kendi gerçeğinize her zaman bağlı kalın"

HABERTURK.COM

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren, yayınlanan ilk tanıtımından itibaren heyecan uyandıran ‘Zemheri’, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi.

Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümünü tüm ekip bir arada izledi. Oyuncularla birlikte yönetmen Hilal Saral ve senarist Sema Ergenekon, bu heyecanı birlikte yaşadılar. Bölümün sonunda birbirlerini tebrik eden ve pasta kesen ekip, gecenin hatırası olarak bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Show TV’de ekrana gelen dizinin ilk bölümünde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan’ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze arasındaki aşk izleyenleri büyüledi. İki kardeş olarak izlediğimiz Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin karakterleri de büyük merak uyandırdı. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da çok konuşularak uzun süre TT listesinde kaldı.

‘Zemheri’, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!