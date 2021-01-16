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SHOW Tv'nin yeni programı 'Bir Şansım Olsa'

Gerçek hikâyelerle tanışacağınız 'Bir Şansım Olsa', bugün saat 13'te SHOW Tv'de başlıyor. Ayşegül Günay'ın sunucusu olduğu programda geçmişlerinde pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları olanlar bu programda bir şans daha isteyecek

SHOW Tv'nin yeni programı 'Bir Şansım Olsa'
'İkinci bir şansa her zaman evet'
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Yaşanmış gerçek hikâyelerin konu edildiği, 'Bir Şansım Olsa', bugün ilk bölümüyle SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği 'Bir Şansım Olsa', pişmanlık duyanlara kapılarını açacak. İkinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'Keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikâyelerin kahramanları ekranda yüzleşecek.
"Zaman makinesine girip, hayatınızla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna cevap arayan, geçmişlerinde pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları olanlar bu programda bir şans daha isteyecek.

'Bir Şansım Olsa'nın hangi özellikleri sizi etkilediği için programın sunuculuğuna 'varım' dediniz?
Barışmak güzeldir. Her şeyden önce bir sosyal sorumluluk projesi tadında bir format. İnsanları barıştırabilirsem, bu beni mutlu edecektir. Bu yüzden 'Varım' dedim.

'Bir Şansım Olsa'da izleyicilere özellikle verilmesi amaçlanan duygu ve düşünceler nelerdir?
'Bir Şansım Olsa', izleyiciye belki de yavaş yavaş vazgeçtiği bir takım değerleri hatırlatacak, sevmenin affetmek olduğunu, sevmenin anlamak olduğunu, umut etmenin sıcak duygusunu hissettirecek.

Hangi hatayı yapmış, hangi suçu işlemiş olursa olsun herkese ikinci bir şans verilmesi taraftarı mısınız yoksa herkesin ikinci bir şansı hak etmediğine inananlardan mısınız?
İkinci bir şansa her zaman evet.

Sizce bir insanın duyabileceği en büyük pişmanlık, yaşayabileceği en büyük hayal kırıklığı nedir?
İnsan sevdiği insana herhangi bir zarar verdiğinde illaki pişman olur, yahut değer verdiği bir insandan zarar gördüyse hayal kırıklığı yaşar. Bu da herkesin hayata bakışı ve değer yargılarıyla doğru orantılı olarak değişir.

Pişmanlıkların, hayal kırıklıklarının insanların olgunlaşmasında önemli bir payı olduğuna mı yoksa bu durumun psikolojide bastırma mekanizmasını çalıştırdığına mı inanıyonsunuz?
Yaşamda başımıza gelen iyi ya da kötü diye adlandırdığımız olaylar, olgunlaşmamızda daima etkilidir.

Franz Kafka'nın "Beni hayal kırıklığına uğratan, kendimden başkası değil" özlü sözünden yola çıkacak olursak; sizin bugüne kadar duyduğunuz en büyük pişmanlık nedir? Ne oldu da o konuda pişmanlık duydunuz? En büyük hayal kırıklığınız nedir? O hayal kırıklığını nasıl bertaraf ettiniz?
Çok büyük pişmanlıklarım olmadı. Değer veren biriyim, karşı taraftan da aynı değeri görmek isterim. Bu olmadığında hayal kırıklığı bana koşarak geliyor. Başıma gelen kötü bir şeyi kolay unutuyorum. İnsanları kırmamaya özen gösteririm, iyi ve güzel olan aklımda kalır.

Bir şansınız daha olsaydı neyi özellikle yapmak istemez, özellikle neyi yapardınız?
Allah bağışlasın 17 yaşında ikiz oğullarım var, onları büyütürken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bir şansım olsa iki tane de kızım olsun isterdim.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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