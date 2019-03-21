Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Düeti' kategorisinde ödüle layık görülen Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, sahneye birlikte çıktı. 'Anlarsın' isimli parçaları ile ödüle uzanan ikili, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Binali Yıldırım'ın elinden ödüllerini aldı. Yıldırım'ın kendilerini tebrik etmesinden sonra taksicileri selamlayan ikili, sonrasında gazetecilere poz verdi.
ÖDÜL ALANLAR:
1- YILIN DEVLET ADAMI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
2- YILIN SİYASETÇİSİ
BİNALİ YILDIRIM
3- YILIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
MEVLÜT UYSAL
4- YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI
DEMET AKALIN
5- YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI
MUSTAFA CECELİ
6- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI
EKİN UZUNLAR
7- YILIN EN İYİ ERKEK TV OYUNCUSU
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
8- YILIN EN İYİ KADIN TV OYUNCUSU
HANDE SORAL
9- YILIN EN İYİ TV KANALI
SHOW TV
10- YILIN EN İYİ TV DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL-TRT1
12- YILIN EN İYİ ERKEK FANTAZİ MÜZİK SANATÇISI
ALİŞAN
13- YILIN EN İYİ HABER KANALI
NTV
15- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
SAFİYE SOYMAN
16- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
YILMAZ MORGÜL
17- YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
TÜRKÜ
18- YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
ORHAN ÖLMEZ
19- YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ
CEM ÖĞRETİR-ATV
20- YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ
NAZLI ÇELİK-STAR TV
21- YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI
BEYAZ FUTBOL-BEYAZ TV
22- YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
YEMEKTEYİZ-TV8
23- YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI
PAZAR SÜRPRİZİ-SHOW TV
24- YILIN EN İYİ SABAH MAGAZİN TARTIŞMA PROGRAMI
2. SAYFA-KANAL D
25- YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI
ASLI ŞAFAK'LA İŞİN ASLI-BLOOMBERG
26- YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI
ZAHİDE YETİŞ'LE-SHOW TV
27- YILIN SİNEMA FİLMİ
MÜSLÜM
28- TAKSİCİLER SAYGI ÖDÜLÜ
* KAYAHAN (İPEK AÇAR)
* KEMAL SUNAL (ALİ SUNAL)
* İBRAHİM ERKAL (FİLİZ ERKAL)
* NURAY HAFİFTAŞ (MÜŞERREF AKAY)
* NEJAT UYGUR (BEHZAT-SÜHEYL UYGUR)
* BARIŞ MANÇO (DOĞUKAN MANÇO)
29- YILIN ÖRNEK TAKSİCİSİ
* İLYAS BAK
* YÜKSEL YALINIZ
30- YILIN TAKSİ DURAKLARI
* PERA PALAS TAKSİ
* İSTİNYEPARK TAKSİ
31- EMEĞE SAYGI ÖDÜLLERİ
* ALİ EYÜBOĞLU-MİLLİYET GAZETESİ
* CENGİZ SEMERCİOĞLU-HÜRRİYET GAZETESİ
* SALİH KEÇECİ-QUALİTY MAGAZİNE DERGİSİ
32- YILIN MAGAZİN MUHABİRLERİ
* GÖKHAN GÖKDUMAN-SABAH GAZETESİ
* BEHLÜL AYDIN-HÜRRİYET GAZETESİ
33- YAŞAMBOYU ONUR ÖDÜLLERİ
* ESAT KABAKLI
* CENGİZ KURTOĞLU
34- TAKSİCİLER VEFA ÖDÜLÜ
* AKIN SERTÇELİK 15 TEMMUZ TAKSİCİ ŞEHİDİ
35- TAKSİCİLER SEVGİ VE KARDEŞLİK ÖDÜLÜ
* SİNAN AKÇIL
36- YILIN DÜETİ
* MUSTAFA CECELİ-SİNAN AKÇIL/ANLARSIN
37- YILIN ÇİFTİ
* SEREN SERENGİL-YAŞAR İPEK
38- YILIN TİYATRO OYUNU
* MARKO PAŞA-UYGUR TİYATROSU
39- YILIN EN İYİ GECE HABER BÜLTENİ
*FUAT KOZLUKLU-TRT HABER
41- YILIN TAKSİMETRESİ ÖDÜLÜ
* ATAK TAKSİMETRE
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