Hayranlarının her daim birbirinden şık elbiselerle görmeye alışkın olduğu sanatçı, bu kez Nihan Peker imzalı yeşil renkteki takımı ile bambaşka bir imaja büründü.





“KELİMELERİ BİLE İNSANA MUTLULUK VERİYOR”

Sibel Can, ‘Yeni Aşkım’ı seslendirmeyi çok sevdiğini belirterek “Yeni Aşkım’ kelimeleri bile insana mutluluk veriyor, yaşamanın tadı ise paha biçilemez” dedi. Can, konserlerinde dinleyicilerinin en sevdiği şarkılarından birinin ‘Yeni Aşkım’ olduğunu anlatarak “Albüm çıktığından beri her konserinde sahnede en az iki kez söylediğim ve aynı zamanda albümümüzün de adını taşıyan ‘Yeni Aşkım’a çok yoğun bir istek üzerine klip çekme kararı aldık. Bu klibimde yine Tamer Aydoğdu’yla çalıştım. Kendisiyle yıllardır son derece rahat ve huzurlu bir şekilde çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

