Duruşma son savunma için ertelendi

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti.
SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ
Önceki duruşmada sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep eden savcı Enver Fatih Çimrin, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeler üzerine esas hakkındaki görüşünün değiştiğini belirtti. Savcı değiştirdiği mütalaasında, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nün yazısına yer vererek aracın sıfırmış gibi beyan edilerek gümrükten girişinin yapıldığını, ancak daha sonra Gümrük ve Ticaret Müffetişlerinin incelemesi sonucunda aracın ikinci el olduğunun anlaşıldığının tespit edildiğini belirtti. Amerika'daki şirketin de faturada aracın 2008 model olarak yazdığı, oysa sanığın aracı satarken faturayı 2009 model olarak kestiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın gizlenen bilgiler ve aldatmacalarla gerçeğe aykırı olarak 2008 model ve kullanılmış aracı 2009 model ve sıfır araç olduğunu söyleyerek Sibel Can'a satarak "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği anlatıldı. Savcı, sanığın TCK'nin 158 /1-h maddesi uyarınca 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
DURUŞMA SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ
Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, mütaalaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise önceki beraat yönündeki mütalaaya göre savunma hazırladıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
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