Sibel Can, Sevgililer Günü'nde Kıbrıslılarla buluştu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Sibel Can, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, "Sevgi hayatta en önemli şey. Sevginin olmadığı yerde hayat olmaz. Herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum, her günlerinin bugün kadar özel geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.