Bağlı nesneler, bağlı insanlar, bağlı eşyalar ve bağlı arabalar…. Yaşam artık kablosuz ağlar üzerinden birbiriyle iletişim kuran cihazlar ve nesneler üzerine kurulu hale geldi. Bağlılığı her geçen gün artan bu dünyanın önündeki en büyük tehdit “hacklenmek”. İnsanların toplam yaşam döngüsünün yaklaşık 4 yılını içinde geçirdiği arabalar ise hacker’ların yeni gözdesi.

Tesla başta olmak üzere otomotiv endüstrisini yöneten şirketler, otomobilleri “akıllandırma” yarışında. Bu rekabet, teknoloji tutkunları kadar hacker’ların da iştahını kabartınca, bağlı arabalarda güvenlik konusu da önem kazandı.

Bu alanda “beyaz şapkalı” hacker’larla çalışmalarını sürdüren T-Systems, bilişim güvenliği şirketi Argus işbirliğiyle geliştirdiği güvenlik kalkanıyla akıllı otomobillere “dijital zırh” giydirmeyi hedefliyor. Şirket bu kapsamda, araç içi güvenlik çözümlerini tamamlamak ve bağlantılı arabaları gerçek zamanlı olarak siber saldırılara karşı korumak için “Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi” kurdu.

2020’DE 84 MİLYON BAĞLI ARABA

Akıllı sensörlerle donatılan yeni nesil bağlantılı arabalar konusundaki güvenlik endişesini, Tesla’dan tutun da, Volkswagen, Toyota, Volvo ve Mercedes gibi küresel ölçekte otomotiv endüstrisine yön veren markalar da paylaşıyor.

Açıklanan rakamlara göre, günümüzde üretim hattından çıkan bir aracın bilgisayarında, Boeing 787’nin yedi katı kadar, yani 100 milyonun üzerinde kod satırı bulunuyor. 2019 sonu itibariyle 64 milyonun üzerinde, 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise 84 milyona yakın bağlı araba olacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklük, teknoloji tutkunları gibi hackerların da iştahını kabartıyor.

YOLA ÇIKAN BİLGİSAYARLAR

Bu büyük ekosistemin güvenliğine işaret eden T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu: “Günümüz otomobillerini artık yola çıkan bilgisayarlar olarak adlandırmak mümkün. Ve aynen bir bilgisayar gibi, onların da siber saldırıya maruz kalmaları an meselesi. Bir insanın yaşamının dört yıla denk gelecek süresini otomobilinde geçirdiği düşünülürse, bu saldırıları önlemenin ne kadar kritik olduğu çok daha net anlaşılabilir” dedi.

Otomotiv teknolojilerine odaklanan bir firma olarak T-Systems’ın siber güvenlik şirketi Argus ile bu konudaki çalışmaları küresel ölçekte sürdürdüklerini vurgulayan Kılıçoğlu, “Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, önemli olan sadece arabadaki yazılımı saldırılara karşı korumak değil. Aynı zamanda saldırıların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de oldukça hayati” diye konuştu.