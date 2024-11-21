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        Haberler Magazin Sibil Çetinkaya'dan, Şükrü Özyıldız'a: Ben esas oğlanımı buldum - Magazin haberleri

        Sibil Çetinkaya'dan, Şükrü Özyıldız'a: Ben esas oğlanımı buldum

        Bir süredir birlikte olan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, Esas Oğlan dizisinin galasına birlikte katıldı. Çetinkaya, galadan sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:34
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        Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Hadise ve Seda Bakan gibi ünlü isimlerin yer aldığı GAİN'de yaynlanan 'Esas Oğlan' adlı dijital dizinin galası yapıldı.

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        Şükrü Özyıldız, geceye bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte katıldı.

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        Sibil Çetinkaya, galadaki anları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelerle takipçileriyle buluşturdu.

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        Çetinkaya, sevgilisiyle paylaştığı o karelere ise "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düştü.

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        Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın paylaştığı bu karelerin altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sibil Çetinkaya
        #Şükrü Özyıldız
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