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        Haberler Bilgi Yaşam Sıcak bir banyo sonrası cildiniz buruşuyor mu? Bu normal bir durum mu yoksa sağlık problemi mi?

        Banyo sonrası cildimizde neden buruşukluk olur? Normal bir durum mu yoksa sağlık problemi mi?

        Uzun süre ellerimizi yıkadıktan sonra veya sıcak bir banyodan sonra cildimizde buruşmalar görebiliriz. Bu oluşan buruşmalar belirli bir süre sonra geçer ve ellerimiz ve cildimiz eski haline döner. Peki, bunun sebebi nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:00
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        İnsan derisinin tüysüz kısımları suda ilginç bir tepki gösterir. Diğer kısımlardan ayrı olarak avuç içi ve parmaklarımız ile ayak tabanı ve parmaklarımız beş dakika kadar suda bekleyince buruşur. Bu durumun nedenleri nelerdir?

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        Parmakların buruşmasının sebepleri ve önlemleri

        El ve ayak parmaklarınızın suya maruz kaldığında buruşması, çoğu insan için tanıdık bir deneyimdir. Ancak, bu durumun su dışında da meydana gelmesi, bazı tıbbi sorunların belirtisi olabilir. İşte parmak buruşmasının nedenleri ve nasıl önlenebileceği hakkında bilgilendirici bilgiler.

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        Su ile temas ve buruşmanın doğası

        Suya maruz kaldığınızda, cildinizin üst katmanındaki hücreler şişer ve parmaklarınız buruşur. Bu, sudaki ıslak nesneleri daha kolay tutmanıza yardımcı olur. Ancak suya maruz kalmadığınızda da buruşma yaşıyorsanız, aşağıdaki tıbbi durumları göz önünde bulundurmalısınız.

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        Tıbbi nedenler

        1. Dehidrasyon

        Yeterli su içmemek, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve buruşmalara yol açabilir. Dehidrasyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı ve cilt tahrişi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

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        2. Diyabet

        Diyabet, vücudun kan şekeri seviyesini kontrol etme yeteneğini etkiler. Yüksek kan şekeri, ter bezlerine zarar vererek ciltte kuruluğa neden olabilir ve bu durum buruşmaya yol açabilir.

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        3. Egzama

        Egzama, ciltte iltihap, kaşıntı ve kızarıklık yaratan bir durumdur. Cildin kurumasına neden olarak buruşuk bir görünüm oluşturabilir.

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        4. Raynaud hastalığı

        Bu hastalık, kan damarlarının daralmasına neden olarak parmakların aşırı soğukta buruşmasına yol açabilir. Diğer belirtileri arasında uyuşukluk ve parmakların renk değişikliği bulunur.

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        Ne zaman doktora başvurmalısınız?

        Eğer yukarıda bahsedilen tıbbi durumlardan birine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bir doktora başvurmanız önemlidir. Ancak, cilt buruşmanızın nedeninin suya maruz kalmak olduğuna eminseniz, keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.

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        Ciltteki buruşukluklar nasıl önlenir?

        Eğer cildinizin buruşmasını istemiyorsanız, aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

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        Koruyucu eldiven kullanın: Bulaşık yıkarken lastik eldiven giyerek ellerinizi uzun süre suya maruz bırakmaktan kaçının.

        Yeterli su tüketin: Günde yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Çorba ve karpuz gibi su içeren besinler de iyi bir alternatiftir.

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        Alternatif içecekler tüketin: Su dışında bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları da sıvı alımınızı artıracaktır.

        Nemlendirici kullanın: Cildiniz hem buruşup hem de kuruyorsa, düzenli olarak nemlendirici kullanmanız faydalı olacaktır.

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        Sonuç

        Ciltteki buruşukluklar, genellikle suya maruz kalmanın doğal bir sonucudur. Ancak bu durumun sürekli hale gelmesi, tıbbi bir sorunun belirtisi olabilir. Yukarıda belirtilen önlemleri alarak cildinizin sağlığını koruyabilirsiniz. Unutmayın, eğer buruşma devam ederse mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

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