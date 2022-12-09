SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU NEDİR?



"Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" ismi verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünya genelinde, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulan tek kişi, eski bir dilbilimci olarak bilinen Murat Siyavuş'tur. Çevresindeki herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalacaktır.