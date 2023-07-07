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        Sıcak ve nemden bunalan İstanbullular bu gece serinleyecek

        İstanbullular, son günlerde yüksek sıcaklık ve yüksek nem ile birlikte bunaltıcı havanın etkisinde kaldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbullulara sevindirici haber geldi. Bu gece İstanbul'u etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağış pazar sabah saatlerine kadar devam edecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 11:56
        İstanbullular bu gece serinleyecek
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        Bir süredir aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın etkisiyle serinleyecek.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

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        Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

        "Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

        #istanbul hava durumu
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