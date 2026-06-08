Sıcaklarla acil servise başvurular arttı

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, yüksek sıcaklıkların vücutta sıvı ve mineral kaybına yol açarak ciddi sağlık problemlerini tetikleyebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Polat Durukan, "Haziran ayıyla birlikte bölgemizde hava sıcaklıkları belirgin şekilde yükseliyor. Uzun süre güneş altında kalmak, yetersiz sıvı tüketimi ve yoğun fiziksel aktivite sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle risk grubundaki bireylerde bu durum hayati sonuçlar doğurabiliyor" dedi.

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Sıcak çarpmasının acil müdahale gerektiren bir tablo olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Durukan, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma, bilinç bulanıklığı, bayılma, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Durukan, "Sıcak çarpması geliştiğinde vücudun ısı düzenleme mekanizması bozulur. Hastanın hızlı şekilde serin ortama alınması ve tıbbi değerlendirmeden geçirilmesi gerekir. Tedavide gecikme organ hasarına kadar ilerleyebilen ciddi sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

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"GÜNÜN EN SICAK SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Korunma yöntemlerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Durukan, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında bulunulmamasını önerdi. Durukan, "Bol su tüketilmeli, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmeli, mümkün olduğunca gölge alanlarda kalınmalıdır. Yaşlı bireylerin ve kronik hastaların sıvı tüketimine ayrıca dikkat edilmelidir. Çocukların kapalı araçlarda kısa süreliğine dahi olsa yalnız bırakılmaması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİSLERDE YAZ DÖNEMİ YOĞUNLUĞU

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte sıcak hava kaynaklı rahatsızlıkların yanı sıra trafik kazaları, açık alan aktivitelerine bağlı yaralanmalar ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Durukan, vatandaşların koruyucu önlemler almasının hem bireysel sağlık hem de sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Polat Durukan, yaz ayları boyunca vatandaşları sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı bilinçli davranmaya ve risk belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet etti.