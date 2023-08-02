Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sıcaktan bunalanlar 2 bin 241 rakımlı Balık Gölüne kamp kuruyor

        Sıcaktan bunalanlar 2 bin 241 rakımlı Balık Gölüne kamp kuruyor

        Ağrı'da 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü, yurdu etkisi altına alan yüksek sıcaklıktan bunalan çevre illerdeki ailelerin kamp için ilk tercihleri arasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanda bulunan göl, balık ve kuş türlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine stresten uzak tatil imkanı sunuyor.

        2

        Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı Iğdır'ın yanı sıra Ağrı ve çevresindeki illerden çok sayıda aile, çocuklarıyla serin havada güzel vakit geçirmek için Balık Gölü'ne geliyor.

        3

        Göl çevresindeki kamp ve mesire alanına çadır kuran aileler, su sporları ve tekneyle gezinti yapıyor, balık tutuyor.

        4

        ÇEVRE İLLERDEN RAĞBET GÖRÜYOR

        Ziyaretçilerden Murat Akkuş, Balık Gölü'nün Ağrı ve Iğdır sınırında bulunmasından dolayı yoğun ziyaretçi aldığını söyledi.

        5

        Gölün yaz ve kış aylarında ziyaret edilebileceğini dile getiren Akkuş, "Yaz ve kış sporları yapılabilecek bir yer. Son zamanlarda yerel halklardan da Iğdır, Ağrı ve çevre illerden rağbet gören bir yer" dedi.

        6

        Göl ve civarında birçok doğa sporunun yapıldığını anlatan Akkuş, "Özellikle trekking, dağcılık, dağ faaliyetleri yapılıyor. Su sporları yapılıyor, kışın özellikle buz altı dalışları yapılıyor.

        7

        Yazın da hem balıkçılık hem de hobi botlarıyla göle açılmak isteyenler olabiliyor. Bu mevsimde kavurucu sıcaklarda insanların yüksek irtifalarda serinlemek için tercih ettiği sulak alanlardan biri" diye konuştu.

        8

        "SICAKTAN BUNALDIĞIMIZ İÇİN GÖLE GELİYORUZ"

        Ziyaretçilerden Oğuzhan Akyazı da gölün mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri olduğunu belirtti.

        9

        Iğdır'da havanın çok sıcak seyrettiğini söyleyen Akyazı, şunları kaydetti:

        10

        "Ailemle temiz hava alabilmek için Iğdır'dan Balık Gölü'ne geldik. Göl çok güzel. Sıcaktan bunaldığımız için göle geliyoruz. Hem yüzüyoruz hem piknik yapıyoruz. Havasından, suyundan, dağının kokusundan dolayı çok güzel bir yer."

        11
        12
        13
        14
        15
        #Balık Gölü
        #kamp
        #ağrı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı