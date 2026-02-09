Şiddet riski okul öncesi dönemde sinyal veriyor

"Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, erken yaşlardaki davranışlarda sinyal veren ve ileriki dönemde görünür hale gelen şiddet eğilimi, ailenin tutumu ve rol model ilişkisi ele alındı.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kadak, okul öncesi dönemde görülen bazı davranışların ilerleyen yıllar için önemli sinyaller verdiğini söyledi.

Kadak, "Okul öncesi dönemde öfke kontrolünde ciddi problemler olması, empatinin yeterince gelişmemesi uzun vadede şüpheli davranışlara zemin hazırlıyor" dedi.

İlkokul döneminde de riskli davranışların devam edebileceğini vurgulayan Kadak, "Kuralları bozma, arkadaşlarına yönelik saldırgan davranışların sürmesi, dürtüsellik, hayvanlara ya da canlılara zarar verme gibi tekrar edici davranışlar varsa mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kadak, şiddet eğiliminin ergenlik döneminde görünür hale geldiğini aktararak, şiddetin ortaya çıkmasında akran zorbalığının belirleyici bir rol oynadığını dile getirdi.

Birilerine zarar veren çocuğa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kadak, şöyle devam etti: "Akran zorbalığına maruz kalmış çocuklar zaman içinde öğrenilmiş çaresizlik içinde ister istemez olumsuz tavırları içselleştirip şiddet davranışı gösterebiliyorlar. Bunun yanında ailesinde, toplumda olumsuz davranışlara maruz kalmış, şiddet, ihmal ve duygusal örselenme yaşanmış olabilir, bu tip durumlarda toplumdan uzaklaşıp kendini ifade etme aracı olarak şiddeti tercih edebiliyorlar. Bir diğer konu da ahlaki yaralanmalar olabiliyor. Yani çocuk yanlışı yapmayla ilgili güven ilişkisini kurmakta ciddi problemler yaşadığında öfkeyle yola çıkarak etrafa zarar vermenin normal olduğunu, kendi hak ettiği ama alamadığı bazı sevgi, merhamet gibi olumlu tavırlardan uzaklaşma yoluna gidebiliyorlar."

ROL MODELLER ERGENLİKTE DEĞİŞİYOR

Rol model kavramının yaşa göre farklılaştığını vurgulayan Kadak, "Çocuklar küçük yaşlarda anne babayı rol alırken, ergenlik döneminde çevreyi örnek alıyor. Eğer anne baba çocukla sağlıklı bir ortamda ilişki kurmadıysa çocuk ister istemez olumsuz örnekleri almakta. Babadan veya etrafından şiddet gördüğünde bunu içselleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve televizyon içeriklerinin etkisine de değinen Kadak, olumsuz davranışların "şöhret, trend, popüler olmak" üzerinden normalleştirildiğini, bu davranışlarla ilgi gördüğünü fark eden çocukların bunu var olma amacı haline getirebildiğini kaydetti.