Sienna Miller doğuma gün sayıyor

Üçüncü çocuğuna hamile olan Sienna Miller, doğuma sayılı gün kala spor salonundan çıkarken görüntülendi. Hamileliğinin son dönemlerinde olan 44 yaşındaki İngiliz oyuncu, Londra'da 45 dakikalık kişisel antrenman seansından çıktı.

29 yaşındaki Oli Green ile birliktelik yaşayan Miller, kendisinin üçüncü, Green'den ikinci çocuğuna hamile.

Miller, geçtiğimiz günlerde kendisinden daha genç bir erkekle ilişki yaşama konusundaki düşüncelerini açıklamıştı.

"21 yaşındayken 45 yaşında bir adamın aşk ilgisi rolü için seçmelere katıldığımı hatırlıyorum" diyen Miller, "O zamandan beri işler değişti. Ancak örneğin, yaşlı bir kadının genç bir erkekle ilişkisi fikri, normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görülüyor. Bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını çok isterdim" şeklinde konuşmuştu.

Miller, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına dair daha önce verdiği röportajda, "Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" demişti.

Çift, ilk kez 2021'deki bir Cadılar Bayramı partisinde tanışmıştı. Tanıştıkları gün birbirlerini ilk kez öptüklerini söyleyen Miller, "Bu çok absürt dedim kendi kendime. Hiçbir yere gitmez. Sonra beni onunla dışarı çıkmaya ikna etmek için çok uğraştı" demişti.

Sienna Miller, önceki ilişkisinden olan kızı ve Oli Green ile

Aralarındaki yaş farkıyla ilgili yorumunda Miller, "Herkes için idrak etmesinin karmaşık olacağını düşünürdüm ama ortada sevgi ve neşeden başka bir şey yoktu. Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" ifadesini kullanmıştı.