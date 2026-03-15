        Sienna Miller doğuma gün sayıyor

        Oli Green'den ikinci, kendisinin üçüncü çocuğuna hamile olan Sienna Miller, doğuma geri sayım başlamışken sporu hiç bırakmıyor

        Giriş: 15.03.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Doğuma gün sayıyor

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Sienna Miller, doğuma sayılı gün kala spor salonundan çıkarken görüntülendi. Hamileliğinin son dönemlerinde olan 44 yaşındaki İngiliz oyuncu, Londra'da 45 dakikalık kişisel antrenman seansından çıktı.

        29 yaşındaki Oli Green ile birliktelik yaşayan Miller, kendisinin üçüncü, Green'den ikinci çocuğuna hamile.

        Miller, geçtiğimiz günlerde kendisinden daha genç bir erkekle ilişki yaşama konusundaki düşüncelerini açıklamıştı.

        "21 yaşındayken 45 yaşında bir adamın aşk ilgisi rolü için seçmelere katıldığımı hatırlıyorum" diyen Miller, "O zamandan beri işler değişti. Ancak örneğin, yaşlı bir kadının genç bir erkekle ilişkisi fikri, normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görülüyor. Bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını çok isterdim" şeklinde konuşmuştu.

        Miller, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına dair daha önce verdiği röportajda, "Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" demişti.

        Çift, ilk kez 2021'deki bir Cadılar Bayramı partisinde tanışmıştı. Tanıştıkları gün birbirlerini ilk kez öptüklerini söyleyen Miller, "Bu çok absürt dedim kendi kendime. Hiçbir yere gitmez. Sonra beni onunla dışarı çıkmaya ikna etmek için çok uğraştı" demişti.

        Sienna Miller, önceki ilişkisinden olan kızı ve Oli Green ile
        Aralarındaki yaş farkıyla ilgili yorumunda Miller, "Herkes için idrak etmesinin karmaşık olacağını düşünürdüm ama ortada sevgi ve neşeden başka bir şey yoktu. Gönül meseleleri hakkında yasa çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Ben kesinlikle bunu başaramadım" ifadesini kullanmıştı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
