Şifa deposu iğdenin faydaları 0:00 / 0:00

Kişiler, sağlık için doğal besinlerden fayda görmeyi tercih edebilir. Bu yüzden gün içinde tüketilen meyvelerin faydalarını araştırmak ister. İğde meyvesi de faydaları merak edilen meyvelerin arasında yer alır. Özellikle iğdenin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildiği için bu meyveyi tüketmek isteyen kişilerin de sayısında artış görülmeye başlamıştır. İşte iğde meyvesi hakkında merak edilen her şey.

İğdenin Faydaları

İğde meyvesi böbrek hastalıkları için faydalı bir meyvedir. Bu yüzden böbrek sorunu yaşayan kişiler tarafından yoğun olarak iğde tüketilmesi önerilir. İğdenin meyvesinin yanı sıra çiçeği ve yaprağından elde edilen çayın da böbrek hastalıklarına iyi geldiği ifade edilmektedir.

İğde meyvesi C vitamini açısından çok zengindir. Bu yüzden kış aylarında, soğuk havalardan dolayı meydana gelen hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kuru iğde meyvesi ve yapraklarından elde edilen bitki çayı kuru öksürük problemlerinde kullanılır.

Hem beslenme düzeni hem de tüketilen diğer besinler bağırsak problemlerine yol açabilir. Bu problemlerden en çok rastlananı da ishaldir. İshal problemi için iğde tüketilebilir.

İğde içeriğinde omega 7 yağı yüksek miktarda bulunur. Bu da vücutta bulunan kolajen seviyesini arttırmaya yardımcıdır.

İğde meyvesi saç köklerini beslemeye yardımcı olur. Saç köklerini yeniler.

Karaciğeri temizleyen meyvelerden biri de iğdedir. İğde meyvesi karaciğerde bulunan toksinlerin atılmasında yardımcıdır.

İğde kötü kolesterolü dengelemeye yardımcıdır.

Fazla yemekten dolayı meydana gelen hazımsızlık problemine karşı iğde meyvesi hazımsızlığa iyi gelir.

İğdenin Zararları

Her doğal besinde olduğu gibi iğde meyvesinin de tüketimi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İğdenin ise bilinen önemli bir yan etkisi yoktur. İğde sadece fazla tüketimde kabızlığa yol açan bir meyvedir. Aynı zamanda içerisinde su olmayan bir meyve olduğu için iğde yerken su tüketimine de dikkat edilmelidir.

İğde Nasıl Tüketilir?

İğde meyvesi yemek isteyenler, bu meyveyi nasıl tüketeceklerini de merak etmektedir. İğde meyvesi 3 farklı şekilde tüketilebilir. Bunun birincisi meyve olarak tüketimidir. İğdeyi direkt olarak yiyebilirsiniz. Bir diğer tüketim şekli ise iğde çayıdır. Kurutulmuş iğdeyi ve yapraklarını suda kaynatarak çay halinde içebilirsiniz. Son olarak iğdeyi birkaç saat suda bekletebilir, iğdeleri içerisinden çıkararak suyu içebilirsiniz.

İğde Yemek Zayıflatır Mı?

Kişiler, gün içinde tükettikleri her besinin sağlığa olan faydasını araştırırken kilo verme ve alma üzerindeki etkisini de merak etmektedir. İğdenin de kilo vermeye yardımcı olup olmadığı merak konusudur. İğde lifli bir meyve olmasının yanı sıra mineral ve vitamin açısından da zengin bir meyvedir. Bu içeriği ile diyet listelerinde yer aldığı görülmektedir. Uzun süre tok kalma hissi vererek kilo verme düzeninizi destekleyen bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak iğde tüketiminde su tüketimini de arttırmak gerekmektedir.

İğde Nelere İyi Gelir?

İğde meyvesi pek çok sağlık sorununa iyi gelir. Bunlardan biri iğdenin zihinsel yorgunluğa iyi gelmesidir. Bu özelliği ile iğde tüketimi vücuda direnç katar. Bunun yanı sıra iğde meyvesi mide bulantısı problemlerine de iyi gelen bir meyvedir.