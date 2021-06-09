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VAKA SAYISI SIFIRLANDI! Son dakika: Edirne'nin bir ilçesinde hiç vaka yok! - Haberler

Sevindiren haber! O ilçede vaka sayısı sıfırlandı! 0:00 / 0:00

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık korona virüs risk haritasında Edirne, yüz bin kişide 13.69 vaka oranıyla vaka sayısı en az olan 4 il arasında yer aldı. Vaka sayılarındaki düşüş Edirnelileri mutlu ederken, bir sevindirici haber de İpsala İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör’den geldi.

MÜJDEYİ KAYMAKAM GÜNGÖR VERDİ

İHA'da yer alan habere göre esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Güngör, normalleşme adımları kapsamında işyerlerini açan esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde başlatılan seferberliğin sonuç verdiğini açıklayan Kaymakam Güngör, ilçede vaka sayılarının sıfır olduğu müjdesini duyurdu.

"ÖZENLE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Bu dönemde rehavete kapılmadan dikkat ve özenle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Kaymakam Güngör, “Bu başarıyı sürdüreceğimize gönülden inanıyoruz” açıklamasında bulundu.