Sevindiren haber! O ilçede vaka sayısı sıfırlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemVAKA SAYISI SIFIRLANDI! Son dakika: Edirne'nin bir ilçesinde hiç vaka yok! - Haberler
ABONE OL

Sevindiren haber! O ilçede vaka sayısı sıfırlandı!

Korona virüs vakalarının en az olduğu iller arasında yer alan Edirne’de bir sevindirici gelişme daha yaşandı. İpsala ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı.

VAKA SAYISI SIFIRLANDI! Son dakika: Edirne'nin bir ilçesinde hiç vaka yok! - Haberler
Sevindiren haber! O ilçede vaka sayısı sıfırlandı!
0:00 / 0:00
İHA

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık korona virüs risk haritasında Edirne, yüz bin kişide 13.69 vaka oranıyla vaka sayısı en az olan 4 il arasında yer aldı. Vaka sayılarındaki düşüş Edirnelileri mutlu ederken, bir sevindirici haber de İpsala İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör’den geldi.

MÜJDEYİ KAYMAKAM GÜNGÖR VERDİ

İHA'da yer alan habere göre esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Güngör, normalleşme adımları kapsamında işyerlerini açan esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde başlatılan seferberliğin sonuç verdiğini açıklayan Kaymakam Güngör, ilçede vaka sayılarının sıfır olduğu müjdesini duyurdu.

"ÖZENLE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Bu dönemde rehavete kapılmadan dikkat ve özenle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Kaymakam Güngör, “Bu başarıyı sürdüreceğimize gönülden inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı - Haberler
GÜNDEMİstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı
MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ! Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlemede son durum görüntülendi - Haberler
GÜNDEMCaddebostan Sahili'ndeki son durum görüntülendi
MEB açıkladı: Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler nasıl verilecek, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı - Haberler
GÜNDEMAtatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı
CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftiralarla kaybedecek vaktimiz yok
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: İftiralarla kaybedecek ...
2021 AÖF yaz okulu sınav ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF Yaz okulu sınav takvimi
GÜNDEM2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri!
DİKKAT! Son dakika: Haliç'te köpek balığı görüldü! - VİDEO HABER
GÜNDEMBoyu: 2 metre! Haliç'te köpek balığı!
İMAMA BIÇAKLI SALDIRI! Son dakika: İmam camide bıçaklandı! - VİDEO HABER
GÜNDEMİmam camide bıçaklandı!
LGS puan hesaplama 2021! Soru ve cevaplar yayınlandı! MEB LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
GÜNDEMLGS puan hesaplama nasıl yapılır?
CANİ! Son dakika: Daha 2 yaşında! Maganda evin içindeki Vildan'ı vurup felç etti! - VİDEO HABER
GÜNDEMDaha 2 yaşında! Maganda felç etti!