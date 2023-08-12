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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI 2023 | Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigaraya zam mı geldi? İşte 12 Ağustos güncel sigara fiyatları

        Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Son sigara zammı Temmuz ayında uygulanırken en düşük sigara fiyatı ise 41 TL'ye yükselmişti. İşte 12 Ağustos sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 09:51
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        Sigara zammında son durum sosyal medyada yer alan iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Son olarak Temmuz ayında uygulanan sigara zammının ardından sigara fiyatlarına 10 TL zam geleceği iddia edildi. İddiaların ardından "Sigaraya yeni zam mı geldi, gelecek mi ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 12 Ağustos 2023 sigara zammı sonraso sigara fiyatlarında son durum...

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ? TÜTÜNE 10 TL ZAM!

        Philip Morris sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Zamla birlikte tütünün fiyatı 55 liraya çıktı. Zam sadece tütün bazlı olacak ve paket sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

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        SİGARAYA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.

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        EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

        Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatı 48 TL ve en düşük sigara fiyatı ise 41 TL'den satışa çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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