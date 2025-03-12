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        Haberler Bilgi Yaşam Sigara zammı son dakika: 12 Mart Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı son dakika: 12 Mart Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı ve güncel fiyat listesi konusu incelenirken konuya dair yakın zamanda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sigaradaki güncel fiyat değişikliğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesinin yayınlanmasıyla birlikte, vatandaşlar en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı araştırması yapıyor. Peki 12 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son sigara zammı sonrası güncel listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:52
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        Tütün ürünü kullanıcıları tarafından Sigara fiyatları güncel fiyat listesi anbean takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, 12 Mart 2025 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. En son JTI, Esse, BAT ve Philip Morris gruplarına zam yapılmıştı. İşte sigara fiyatları zammında son durum

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        SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

        12 Mart 2025 Çarşamba günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.

        11 Mart Salı günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

        Dündar'ın açıklamasına göre, Imperial Tobacco sigara grubuna zam yapıldı.

        12 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki sigaraların fiyatları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, grubun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.

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        HANGİ SİGARA GRUPLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI, Esse, BAT ve Philip Morris gruplarına 8 lira ile 10 lira arasında zam yapıldığını duyurmuştu.

        Philip Morris grubunda en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 110 TL’ye yükseldi.

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        Imperial Tobacco grubunda sigaralar artık 74 TL ile 88 TL arasında satılacak.

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