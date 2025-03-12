Sigara zammı son dakika: 12 Mart Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün ürünü kullanıcıları tarafından Sigara fiyatları güncel fiyat listesi anbean takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, 12 Mart 2025 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. En son JTI, Esse, BAT ve Philip Morris gruplarına zam yapılmıştı. İşte sigara fiyatları zammında son durum