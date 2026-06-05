Sigara zammı son dakika: 5 TL zam! 5 Haziran 2026 güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı
Yeni sigara zammı 5 Haziran 2026 itibarıyla araştırılıyor. Bir sigara grubunda yapılan son fiyat güncellemesi sonrası raf fiyatları yükselirken, zamlı listenin ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da merak konusu oldu. Sigara zammı ile yeni sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte 5 Haziran 2026 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...
Sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 5 Haziran zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammında son durum...
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alırken, sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.
SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ
BAT sigara grubunda 5 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yeni sigara zammını duyurdu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni fiyat listesinin 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?
Fiyat artışının ardından BAT grubundaki en düşük fiyatlı sigara 105 liraya, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 liraya yükseldi.
BİR GRUBA DAHA ZAM GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde JTİ sigara grubuna da 5 TL zam geldiğini açıklandı. Yapılan 5 TL'lik zammın ardından JTİ grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi.