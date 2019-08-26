Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son yapılan sigara zammının ardından tüm tütün ürünlerine 3 TL birden zam geldi. Bugün ise sosyal medyada sigaraya yeni bir zam yapıldığı iddia edildi ve sigara fiyat listesi paylaşıldı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarına 23 Ağustos cuma günü itibariyle 50 kuruş ile 1 TL arasında zam geldi. Sigara fiyatlarında asgari maktu tutarı geçtiğimiz hafta yayımlanan kararname ile değişti. Cumhurbaşkanlığı kararında asgari maktu tutarı yüzde 35 oranında arttırıldı ve en ucuz sigara paketi 12 TL seviyesine kadar yükseldi.

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıktı.

Bu, paket başına alınan asgari maktu vergi tutarının 5.8 liradan 7.8 liraya yükseldiği anlamına geliyor. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak açıkladı. Bu rakamlarda herhangi bir değişim olmadı.

SİGARAYA NEDEN ZAM GELDİ?

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.