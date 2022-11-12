Sigara zammı son dakika gelişmeleri, tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geldiğini açıklamıştı. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. İşte, 12 Kasım 2022 en düşük ve en yüksek sigara fiyatları hakkında merak edilenler...