Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşçağız Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Dört çocuk sahibi olan ve evlere temizliğe giden 37 yaşındaki Ayten B., iddiaya göre 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin (45) kendisine şiddet uygulaması nedeniyle evi terk etti.

ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE

DHA'da yer alan habere göre sığınma evine yerleşen Ayten B., eşyalarını almak için eve döndüğünde eşi İdris B. ile tartıştı. İdris B., evde bulunan çocuklarından birinin gözü önünde pompalı tüfekle eşine ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiğe bastı. Komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, evin çevresinde önlem alarak içeride inceleme yaptı. Soruşturma sürdürülüyor.