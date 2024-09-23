Sigortacılar, 18 ana maddelik 10 yıllık yol haritasını belirledi  

Sigorta sektörünün tüm paydaşları tarihi bir adım attı ve geleceği üzerine önemli bir beyin fırtınasında buluştu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) öncülüğünde 18-19 Eylül 2024 tarihlerinde Radisson Blu Vadi İstanbul’da 2 günlük 'Arama Konferansı' düzenlendi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen'in öncülüğünde gerçekleştirilen konferans, iklim değişikliği, yapay zeka, demografik değişim, insan kaynakları, reasürans sorunları, maliyet yönetimi, trafik sigortası ve yeşil dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılan konularda derinlemesine fikir alışverişlerine sahne oldu.

Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu liderliğindeki ARAMA ekibiyle gerçekleştirilen etkinliğe sigorta şirketlerinin genel müdürleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı uzmanları, sektörün regülatör kurumu SEDDK'dan Başkan ve Başkan Yardımcıları, uzmanları, acente, eksper, asistans, meslek örgütleri ile sigorta ekosisteminde yer alan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan yoğun bir katılım oldu.

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'SEKTÖRÜ GÜÇLÜ KILACAK ADIMLAR ATACAĞIZ'

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, konferansa yönelik yaptığı değerlendirmede, "Tüm sektörlerden onlarca temel paydaş ve birçok çevre paydaşla iş birliği halinde faaliyet gösteren sigorta sektörümüz 2030 gelecek planını yapmak üzere ilk defa düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Gelecek nesillere güvenli bir ülke bırakma adına çıktığımız bu yolculukta ortaya konan bu birliktelik sadece Türk sigorta sektörünün barış ve güven içinde birlikteliğini değil ülkemizin depremden iklim değişikliği risklerine, sağlıktan yaşlanmaya koruma açıklarını ortadan kaldıracak güçlü bir iradenin de sembolü olacaktır. Ortak akılla ilerleyerek, sorunlarımızı birlikte çözmek zorundayız. Sigorta sektörü, tek taraflı çözümlerle ilerleyemez. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla el ele vererek, sektörümüzü daha güçlü kılacak adımlar atacağız" diye konuştu.