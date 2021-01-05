Exxen dizilerinin ilk bölümleri bu akşam TV8'de! Acun Medya'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan dizilerden biri olan Sihirli Annem dizisi merak ediliyor.Exxen'in yeni yılda yayına başlaması bekleniyordu. Sihirli Annem dizisi oyuncuları kim? Sihirli Annem dizisi konusu ne?

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Eylem Yıldız

Ogeday Girişken

Tara Mcmillen

Bülent Seyran

Hande Katipoğlu

Nergis Kumbasar

Lale Başar

Emre Altuğ

Açelya Topaloğlu

Egemen Uysal

Nisa Sofiya Aksongur

Cemre Demircan

Sıla Sade

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NE?

Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.