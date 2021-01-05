Exxen dizilerinin ilk bölümleri bu akşam TV8'de! Acun Medya'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan dizilerden biri olan Sihirli Annem dizisi merak ediliyor.Exxen'in yeni yılda yayına başlaması bekleniyordu. Sihirli Annem dizisi oyuncuları kim? Sihirli Annem dizisi konusu ne?
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Eylem Yıldız
Ogeday Girişken
Tara Mcmillen
Bülent Seyran
Hande Katipoğlu
Nergis Kumbasar
Lale Başar
Emre Altuğ
Açelya Topaloğlu
Egemen Uysal
Nisa Sofiya Aksongur
Cemre Demircan
Sıla Sade
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NE?
Sihirli Annem dizisi, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor.
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