Acun Ilıcalı, bir röportajında Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem’in eski bölümlerini izliyor. Madem bu kadar seviyor ben de yenisini yapayım dedim. Şimdi çekiliyor" dedi. Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonunda eski oyuncu kadrosunun yer almayacağı iddia ediliyor.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN ORİJİNAL KADROSUNDAN TEPKİ

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin eski oyuncuları, kendilerinden habersiz bir şekilde dizisinin yeniden çekilecek olmasına isyan etti. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, sosyal medya hesaplarından ortak bir yazı paylaşarak konuyla ilgili bir açıklamada bulundular.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.

SİHİRLİ ANNEM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak.

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Emre Altuğ (Sadık)

Açelya Topaloğlu (Betüş)

Nergis Kumbasar (Dudu)

Lale Başar (Periliçe)