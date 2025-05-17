Husumetlilerin evine tüfekle ateş açtılar; 1 tutuklama

SİİRT'te, husumetlilerinin yaşadığı eve silahla ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün gece, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet olan ailenin yaşadığı eve pompalı tüfeklerle ateş açıp kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin dron destekli çalışmasında, kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada ise olayda kullandıkları düşünülen 2 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanıp cezaevine gönderildi. 1'i adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.