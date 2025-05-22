Hatalı sollama yapan otomobil refüje çarptı; kaza kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Siirt - Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Ferhat E. idaresindeki otomobil, dönel kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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