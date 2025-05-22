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        Hatalı sollama yapan otomobil refüje çarptı; kaza kamerada

        SİİRT'te kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, refüje çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 21:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:50
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        Hatalı sollama yapan otomobil refüje çarptı; kaza kamerada
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        SİİRT’te kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, refüje çarptı. Kaza anı KGYS kameralarına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Siirt - Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Ferhat E. idaresindeki otomobil, dönel kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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