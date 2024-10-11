Siirt'te 895 yıllık Ulu Cami'nin silueti kentsel dönüşümle ortaya çıkacak

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Siirt Valiliği iş birliğiyle yürütülen ve Karakol Mahallesi'ni kapsayan projenin birinci etap yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, AA muhabirine, yıkım çalışmalarında sona yaklaşılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap yapımına yakın zamanda başlanacağını söyledi. Projenin şehre mimari açıdan güzel bir görüntü kazandıracağı gibi ata yadigarı caminin siluetinin de görünürlüğünü sağlayacağını vurgulayan Bülbül, yer hizasından yaklaşık 4 metre aşağıda olan cami zemininin önünün tamamıyla açılmasını planladıklarını belirtti. Bülbül, projede hukuksal bazı problemler olduğunu, onları ve arsa sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözdükten sonra 29 binadan 28'inin yıkımının gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir ay içinde bunları yıktıktan sonra yapım sürecine başlanacak. Mahallede büyük bir meydan olacak. Ulu Cami'nin güzelliği ortaya çıkacak ve Siirt'in çehresi değişecek. Birinci etabın ardından ikinci, üçüncü ve dördünce etap projeler devam edecek. Aydınlar Caddesi'ne ulaşacağız ve Siirt'in yürüyüş yolu olan Güres Caddesi'nden bakıldığında, o yürüyüş yolundan Ulu Cami minaresi görülecek diye planladık. Böylelikle hem Selçuklular döneminden kalma en büyük eserlerimizden olan cami ortaya çıkacak hem de birinci derece deprem bölgesinde ve depremleri yaşayan bir kent olarak eski binalar yıkılıp yenilenecek."